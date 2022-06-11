Halı sahada vurduğu top 4. kat balkonundan içeriye girince gündem oldu - Son Dakika
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Halı sahada vurduğu top 4. kat balkonundan içeriye girince gündem oldu

11.06.2022 11:05

Antalya'daki bir halı saha turnuvasında vurduğu topun kale yerine 4. kat balkonuna gittiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla dikkatleri üzerine çeken amatör futbolcu Şeyhmus Aydın, evde yaşayanlardan özür diledi.

Antalya'daki bir halı saha turnuvasında vurduğu topun kale yerine 4. kat balkonuna gittiği görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla dikkatleri üzerine çeken amatör futbolcu Şeyhmus Aydın, evde yaşayanlardan özür diledi.

Vali Alaaddin Yüksel Spor Kompleksinde gerçekleştirilen Misli.com Golden League turnuvasında Çığlı Plastik'in 6-4 kazandığı maçta, çektiği şutla gündem olan Bismil FK oyuncusu Aydın, o ilginç anın nasıl yaşandığını, aynı halı sahada AA muhabirine anlattı.

Defansta görev yaptığını belirten Aydın, son dakikalarda gol atma isteğiyle hücuma destek verdiğini söyledi.

Halı sahada sık sık maç yaptığını ifade eden Aydın, şöyle konuştu:

"Rakibe yeniliyorduk. Maçın son dakikalarına yaklaşırken sinirlenmiştim. Aslında defans oyuncusuyum. Yenik duruma düşünce gol atabileceğimi düşünerek ileriye çıktım. Takımımın yenilmesini istemiyordum. O sinirle vurunca top 4. kata kadar gitti ve balkondan içeriye girdi. Görüntüleri akabinde arkadaşlarım sosyal medyada paylaşmış, haberim yoktu. Bir anda gündem olmuş. Ertesi gün sabah uyandığımızda görüntünün her yerde paylaşıldığını gördüm."

"Şut çekerken daha dikkatli olacağım"

Ev sahibiyle kendisinin diyaloğu olmadığını vurgulayan Aydın, şöyle devam etti:

"O an sırtımı döndüm, gittim. Ne diyeceğimi bilemedim. Ev sahibinden özür dilerim. İsteyerek olmadı. Futboldur bu. Yanlışlıkla olan bir şey. Sosyal medyada bazıları iyi, bazıları kötü tepki verir. Herkes bir şeyler yazar, çizer."

Aydın, bundan sonra da halı saha maçlarına devam edeceğini ancak şut çekerken daha dikkatli olacağını dile getirerek, "Bundan sonra daha isabetli şutlar çekmeye çalışacağım." dedi.

"Böylesi ilk kez oldu"

Aydın ile bir araya gelen Misli.com Golden League Antalya yöneticisi Atalay Yaka ise yaklaşık 10 ilde şu anda halı saha futbol turnuvası organize ettiklerini bildirdi.

"4 yıldır da buradayız. Bu sahada daha önceleri de dışarıya toplar atılmıştı ama böylesi ilk kez oldu. Şimdi gülüyoruz." diyen Yaka, "Ama ev sahibi ablamız bizi yanlış anlamış. Tabii ki istenen bir olay değil. Hiç beklemediğimiz şekilde bu Türkiye'de, belki dünyada yayıldı. Birçok televizyon kanalında haber oldu. Bu video, sosyal medyada en çok paylaşılanlardan oldu. Ev sakinlerinden özür dileme fırsatımız olmadı ama yakın zamanda özür dilemek için yanlarına gideceğiz." ifadelerini kullandı.

Halı sahada vurduğu top 4. kat balkonundan içeriye girince gündem oldu
Halı sahada vurduğu top 4. kat balkonundan içeriye girince gündem oldu
Halı sahada vurduğu top 4. kat balkonundan içeriye girince gündem oldu
Halı sahada vurduğu top 4. kat balkonundan içeriye girince gündem oldu

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halı sahada vurduğu top 4. kat balkonundan içeriye girince gündem oldu - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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