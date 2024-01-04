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Halil İbrahim Öztürk, Beykoz Belediyespor'a transfer oldu - Son Dakika
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Halil İbrahim Öztürk, Beykoz Belediyespor'a transfer oldu

A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncusu Halil İbrahim Öztürk, Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Beykoz Belediyespor'a transfer oldu. Öztürk, daha önce Katar'da forma giydikten sonra İstanbul takımıyla sözleşme imzaladı. 2013 yılından bu yana hentbol kariyerine devam eden Öztürk, Beykoz Belediyespor'un şampiyonluk mücadelesine katkı sağlamak için çalışacak.

Halil İbrahim Öztürk, Beykoz Belediyespor\'a transfer oldu
04.01.2024 - 14:46,  Güncelleme: 14:46
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A Milli Erkek Hentbol Takımı oyuncularından Halil İbrahim Öztürk, Erkekler Hentbol Süper Lig ekiplerinden Beykoz Belediyespor'a transfer oldu.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, son olarak Katar ekiplerinden Qatar SC forması giyen Öztürk, İstanbul takımıyla sözleşme imzaladı.

Profesyonel hentbol kariyerine 2013 yılında Maliye Milli Piyango'da başlayan Öztürk, ardından Göztepe ve Spor Toto takımlarından forma giydi. Daha sonra kariyerine yurt dışında devam eden 1996 doğumlu oyuncu, Kuzey Makedonya'nın Metalurg ve HC Ohrid ekiplerinde forma giydikten sonra sezon başında Katar takımlarından Qatar SC'ye transfer olmuştu.

Sol ve orta oyun kurucu olarak görev yapan ve 78 kez milli takım formasını giyen Halil İbrahim Öztürk, Beykoz Belediyespor'a transferinin ardından şunları söyledi:

"Beykoz Belediyespor, geçen sezonun şampiyonu ve bu sene de ligin en güçlü ekiplerinden biri olarak zirve mücadelesi veriyor. Kuzey Makedonya ve Katar'da yaşadığım deneyimlerin ardından kariyerimi burada sürdürmeye karar verdim. Bu kararımda başkanımız Fatih Sağlam'ın çok büyük etkisi oldu. Kendisine teşekkür ederim. Beykoz Belediyespor'un bu sezon da şampiyonluğu kazanabilmesi için var gücümüzle çalışacağız. Ülkemizde hentbol, kalite olarak her yıl bir üst seviyeye çıkıyor. Bunu, ligimizde şu an dört takımın içinde olduğu şampiyonluk yarışından da anlayabiliyoruz. Bu güzel rekabetin bir parçası olmaktan ötürü son derece memnunum."

Kaynak: AA
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