Milli kürekçi Halil Kaan Köroğlu, Bulgaristan'ın Filibe şehrinde düzenlenen Büyükler Avrupa Şampiyonası'nda gümüş madalyanın sahibi oldu.
Türkiye Kürek Federasyonunun açıklamasına göre Halil Kaan, hafif kilo erkekler tek çifte (LM1X) kategorisinde 06.51.63 derecesiyle ikinci olarak gümüş madalya elde etti.
Organizasyon yarın tamamlanacak.
Son Dakika › Spor › Halil Kaan Köroğlu Avrupa Şampiyonasında Gümüş Madalya Kazandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?