Halil Umut Meler, Çekya-İngiltere UEFA Uluslar A Ligi maçını yarın Prag\'da yönetecek

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, Çekya ile İngiltere arasında yarın oynanacak UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup müsabakasını yönetecek.

UEFA Uluslar A Ligi 3. Grup'ta Çekya ile İngiltere orasında oynanacak mücadelede FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler düdük çalacak. Çekya'nın Prag şehrindeki Fortuna Arena'da yarın oynanacak ve TSİ 21.45'te başlayacak maçta Meler'in yardımcılıklarını İbrahim Çağlar Uyarcan ve Abdullah Bora Özkara üstlenecek.

Karşılaşmanın dördüncü hakemi de Cihan Aydın olacak.

Müsabakada Fedayi San (İsviçre) VAR, Onur Özütoprak ise AVAR olarak görev yapacak.