Halil Umut Meler\'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, TFF\'den Fair Play ödülü almış

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Hakeme saldıran Faruk Koca\'ya bir yumruk da AK Parti\'den

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Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk ve tekmelerle saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'ne layık görüldüğü ortaya çıktı.

Türkiye, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca,'nın Süper Lig'de 1-1 biten Çaykur Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruğu konuşuyor.

FAİR PLAY ÖDÜLÜ ALMIŞ

Koca'ya geçtiğimiz sene Ekim ayında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fair Play ödülü verildiği ortaya çıktı. Koca, ödülünü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den almıştı.

Ödülü alan Koca, bir de çağrıda bulunarak, "Fair Play'in yaygınlaşması adına bir kulüp başkanı olarak elimden geleni yapacağım" demişti.