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Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödülü almış - Son Dakika
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Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödülü almış

Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e attığı yumrukla Türkiye'nin gündemine oturan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'ya TFF tarafından Fair Play ödülü verildiği ortaya çıktı.

12.12.2023 - 00:08,  Güncelleme: 00:12
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Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e yumruk ve tekmelerle saldıran Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın Türkiye Futbol Federasyonu tarafından verilen Fair Play/Adil Oyun Ödülleri'ne layık görüldüğü ortaya çıktı.

Türkiye, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca,'nın Süper Lig'de 1-1 biten Çaykur Rizespor maçı sonrası Hakem Halil Umut Meler'e attığı yumruğu konuşuyor.

Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödülü almış

FAİR PLAY ÖDÜLÜ ALMIŞ

Koca'ya geçtiğimiz sene Ekim ayında Türkiye Futbol Federasyonu tarafından Fair Play ödülü verildiği ortaya çıktı. Koca, ödülünü TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den almıştı.

Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödülü almış

Ödülü alan Koca, bir de çağrıda bulunarak, "Fair Play'in yaygınlaşması adına bir kulüp başkanı olarak elimden geleni yapacağım" demişti.

Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödülü almış
Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödülü almış
Halil Umut Meler\'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, TFF\'den Fair Play ödülü almış
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Faruk Koca, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödülü almış - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü Başkanı Faruk Koca, TFF'den Fair Play ödülü almış - Son Dakika
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