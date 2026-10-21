Halil Umut Meler, Hoffenheim-Lyon maçını yarın Almanya'da yönetecek - Son Dakika
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Halil Umut Meler, Hoffenheim-Lyon maçını yarın Almanya'da yönetecek

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FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Hoffenheim-Lyon maçını yönetecek. Almanya'nın Sinsheim kentindeki Rhein-Neckar-Arena'da TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, UEFA Avrupa Ligi'nde yarın oynanacak Hoffenheim- Lyon maçında görev yapacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamada, Meler'in yarın Almanya'nın Sinsheim şehrindeki Rhein-Neckar-Arena'da Alman ekibi Hoffenheim ile Fransız temsilcisi Lyon arasında oynanacak karşılaşmayı yöneteceği belirtildi.

TSİ 22.00'de başlayacak karşılaşmada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve Bersan Duran üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak. Maçta İsviçre Futbol Federasyonundan Fedayi San VAR, Polonya Futbol Federasyonundan Tomasz Kwiatkowski ise AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: AA
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