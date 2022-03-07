Halil Umut Meler, Manchester City- Sporting karşılaşmasında düdük çalacak - Son Dakika
Üye Girişi

Halil Umut Meler, Manchester City- Sporting karşılaşmasında düdük çalacak

07.03.2022 13:43
Halil Umut Meler, Manchester City- Sporting karşılaşmasında düdük çalacak

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Manchester City ile Portekiz'in Sporting CP takımları arasında 9 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci müsabakasını yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler, İngiltere'nin Manchester City ile Portekiz'in Sporting CP takımları arasında 9 Mart 2022 Çarşamba günü oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu ikinci müsabakasını yönetecek.

İngiltere'nin Manchester Stadyumu'nda saat 23.00'te başlayacak müsabakada Halil Umut Meler'in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak. Karşılaşmada Abdulkadir Bitigen AVAR, İtalya Futbol Federasyonu'ndan Paolo Valeri ise VAR olarak görev yapacak.


YORUMLAR
500
Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor Mezarda yatan adamın kendisi olduğunu iddia etti! 1917'de savaş pilotu olarak ölüyor Halil Umut Meler, Manchester City-Sporting maçını yönetecek Halil Umut Meler, Manchester City-Sporting maçını yönetecek

Halil Umut Meler, Manchester, Sporting, England, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Halil Umut Meler, Manchester City- Sporting karşılaşmasında düdük çalacak - Son Dakika


Son Dakika
13:40 Ali Koç'un dev maça gelmeme nedeni anlaşıldı! Almanya'ya giderek Löw'le görüşmüş
13:28 Amerikalı aktör Sean Penn, Zelenski'yle yaptığı görüşmeyi anlattı: Ondan çok etkilendim
13:18 İsrail'de hazırlıklar başladı! İşte Erdoğan ve Herzog'un gündeminde olan 4 başlık
13:07 İngiltere'nin Ukrayana'ya mali desteği sürüyor: Son olarak 100 milyon dolarlık hibe kararı verildi!
13:03 Yatırım uzmanı İslam Memiş konuştu: Altın öyle yükselecek ki, fiziki olarak bile alınamayacak!
12:51 Berat Albayrak kitap çıkarıyor! "Burası Çok Önemli" kitabının konusu ise ekonomi
12:42 Annesi Arda Kural'ı polise şikayet etti! Günlerce sokakta kaldı
12:31 Anne, baba, iki çocuk... Ukrayna'nın Irpin şehrinden çıkmaya çalışıyorlardı, onlardan geriye sadece bir bavul kaldı
12:24 Çin Dışişleri Bakanı Wang Yi, askeri saldırıyı işgal olarak tanımlamadı: Rusya ile dostluğumuz devam ediyor
11:52 Kadın kıyafetleri giyip savaştan kaçmaya çalıştı! Ukraynalı adam sınırda yakayı ele verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2022 13:49:47. #1.13#
SON DAKİKA: Halil Umut Meler, Manchester City- Sporting karşılaşmasında düdük çalacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement