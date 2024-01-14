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Halil Umut Meler, saldırıdan sonra görevine döndü - Son Dakika
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Halil Umut Meler, saldırıdan sonra görevine döndü

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan İstanbulspor-Konyaspor maçını yöneten hakem Halil Umut Meler, 11 Aralık'taki MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşadığı olaydan 34 gün sonra görev aldı. Meler, maç öncesinde taraftarlar tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı ve seremoni sonrasında çiçek takdim edildi.

Halil Umut Meler, saldırıdan sonra görevine döndü
14.01.2024 - 13:39,
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Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında oynanan İstanbulspor- Konyaspor maçını yöneten hakem Halil Umut Meler, 11 Aralık'taki MKE Ankaragücü- Çaykur Rizespor karşılaşmasında yaşadığı olaydan 34 gün sonra görev aldı.

Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında İstanbulspor, Konyaspor'u ağırlarken müsabakada hakem Halil Umut Meler görev aldı. Süper Lig'in 15. haftasında 11 Aralık'ta Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü - Çaykur Rizespor maçı sonrasında Ankaragücü Başkanı Faruk Koca tarafından saldırıya uğrayan Meler, bu olaydan 34 gün sonra düdük çaldı.

Taraftarlar, yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ile Kerem Ersoy ile ısınmaya çıktığı sırada Halil Umut Meler'e sevgi gösterisinde bulundu. Meler de taraftarın yanına giderek fotoğraf çektirdi.

Öte yandan seremoni sonrasında İstanbulspor Başkanı Ecmel Faik Sarıalioğlu, Konyaspor Başkanı Ömer Korkmaz ve iki takımın kaptanları, Halil Umut Meler'e çiçek takdim etti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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