Halil Umut Meler, Şampiyonlar Ligi'nde Salzburg-Dinamo Kiev maçında düdük çalacak

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FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu rövanşında Avusturya ekibi Salzburg ile Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev arasında oynanacak maçta düdük çalacak.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 27 Ağustos Salı günü Salzburg Stadyumu'nda TSİ 22.00'de başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Arda Kardeşler olacak.

Karşılaşmada İtalya Futbol Federasyonu'ndan Luca Pairetto VAR, Valerio Marini ise AVAR olarak görev yapacak.

Turun ilk maçında Salzburg, sahadan 2-0 galip ayrılmıştı.