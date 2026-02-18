Halil Umut Meler UEFA'da Görev Alacak - Son Dakika
Halil Umut Meler UEFA'da Görev Alacak

18.02.2026 17:32
Türk hakem Halil Umut Meler, Dinamo Zagreb-Genk maçını yönetecek.

FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler, Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb takımı ile Belçika temsilcisi Genk arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçını yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de bulunan Maksimir Stadı'nda TSİ 20.45'te başlayacak müsabakada Meler'in yardımcılıklarını Abdullah Bora Özkara ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Cihan Aydın olacak.

Karşılaşmada İsviçre Futbol Federasyonundan Fedayi San, VAR, Onur Özütoprak da AVAR olarak görev yapacak.

Kaynak: AA

Halil Umut Meler, Dinamo Zagreb, Futbol, Genk, Spor

