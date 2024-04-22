Haliliye Belediyesi Futbol Okulu Genç Yetenekleri Yetiştiriyor

Spor

Haliliye Belediyesi'nin genç yetenekleri yetiştirdiği futbol okulu öğrencilerin hayalleri için koştuğu adres olmaya devam ediyor. Futbolu teknik ve uygulamalı olarak kuralları ile öğrenen gençler, uzman eğitmenler eşliğinde antrenman yapıyor.

Gençliğe ve spora önem veren Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın gençliğe yatırımları devam ediyor. Canpolat'ın talimatıyla çalışmalarını yürüten kültür ve sosyal işler müdürlüğü spor birimi, spor kurslarıyla daha sağlıklı nesillerin yetişmesini hedefliyor. Belediye bünyesindeki spor merkezlerinde basketbol, voleybol, tekvando, judo, yüzme kursları yoğun ilgi görürken, geleceğin yıldız futbolcuları olmak isteyen minikler için de açılan Futbol Okulunda eğitimler sürüyor. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği futbol kursunda alanında uzman antrenörler, 7-14 yaş aralığındaki genç yetenekleri emin adımlarla geleceğe hazırlıyor. Cumartesi ve Pazar günleri devam edilen eğitimler ile antrenörler eşliğinde futbolun teknik kurallarını öğrenen çocuklar, deneyim kazanma fırsatı buluyor. Takım ruhunun aşılandığı futbol okulu ile hayallerine koşan çocuklara, Haliliye Belediyesi tarafından forma desteği de sağlanıyor. Belediye tarafından açılan bu kurs ile sıkı çalıştıklarını ifade eden gençler, hayallerine hazırlanmalarına imkan sağlayan Canpolat ve ekibine teşekkür ediyor.

Kültür ve sosyal işler müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise spor kurslarından faydalanmak isteyen gençlerin, merkezlere başvuru yaparak kayıt oluşturabilecekleri kaydedildi. - ŞANLIURFA