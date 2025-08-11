Haliliye Belediyesi Gençler İçin Voleybol Kursları Düzenliyor

Haliliye Belediyesi, gençlerin sportif gelişimlerini desteklemek amacıyla yürüttüğü spor kurslarıyla geleceğin yıldız sporcularını yetiştiriyor. Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen voleybol kursları, gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın "Gençlere Can'dan Hizmet" anlayışıyla sürdürülen çalışmalar kapsamında, Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezi'nde açılan voleybol kurslarında çocuklar ve gençler, alanında uzman antrenörler eşliğinde teknik ve uygulamalı eğitim alıyor. Kurslar, gençlerin fiziksel gelişimlerinin yanı sıra takım çalışması, konsantrasyon ve strateji gibi yeteneklerinin de gelişmesine katkı sağlıyor. Kursiyerler, akranlarıyla birlikte keyifli vakit geçirmenin yanı sıra, spor alışkanlığı kazanarak boş zamanlarını verimli bir şekilde değerlendirme fırsatı buluyor. Kurs kapsamında sporculara forma desteği de sağlanırken, genç kızların voleybol kurslarına gösterdiği yoğun ilgi dikkat çekerken, kendilerine sunulan bu imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve Haliliye Belediyesine teşekkür ediyor.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, gençlere yönelik spor kurslarının yıl boyunca devam ettiği belirtilerek, kayıt yaptırmak isteyenlerin belediyenin iletişim merkezi numarası üzerinden detaylı bilgi alabilecekleri bildirildi. - ŞANLIURFA