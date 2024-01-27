Haliliye Belediyesi Gençlere Spor Fırsatı Sunuyor

Haliliye Belediyesi ile sporun çeşitli dallarıyla tanışma fırsatı bulan gençler, tekvando kursundan aldıkları eğitim ile spor alışkanlığı kazanıyor. Geleceğin genç yeteneklerinden olmak için çalıştıklarını söyleyen kursiyerler, Başkan Mehmet Canpolat'a teşekkür etti.

Haliliye Belediyesi'nin lisanslı sporcular yetiştirdiği spor merkezleri gençlerin hayalleri için mücadele ettiği adres oluyor. Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'ın spora ve sporcuya önem verilmesi yönündeki talimatlarıyla Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü, sportif çalışmalarını devam ettiriyor. Her alanda gençlerin yanında olan Haliliye Belediyesi bünyesindeki Eyyüp Cenap Gülpınar Spor ve Yaşam Merkezindeki kurslar ile şampiyon sporcular yetiştiriliyor. Lisanslı sporcular yetiştirilmesi hedefiyle hizmet veren bu kurslara gençlerin ilgisi yoğun olurken, eğitimler ise uzman eğitmenler tarafından veriliyor.

Spor merkezinde devam eden tekvando kursuna yoğun ilgi gösteren minikler ise hem sporla tanışma fırsatı buluyor hem de hobi edinerek kaliteli zaman geçiriyor. Tekvandonun temel eğitimlerini alarak, ilerlemek istediklerini ifade eden kursiyerler, sağlanan imkanlar dolayısıyla Belediye Başkanı Mehmet Canpolat'a ve hocalarına teşekkürlerini iletti.

Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise 7- 14 yaş grubuna yönelik devam eden spor kurslarında kayıtların devam ettiği ve müracaatların spor merkezlerinden alındığı belirtildi. - ŞANLIURFA