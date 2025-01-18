Halim Okta: Beşiktaş'ın İkinci Yarısı İyi Geçti - Son Dakika
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Halim Okta: Beşiktaş'ın İkinci Yarısı İyi Geçti

Halim Okta: Beşiktaş\'ın İkinci Yarısı İyi Geçti

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Samsunspor ile 0-0 berabere kaldıkları maç sonrası yaptığı açıklamada, özellikle ikinci yarıda baskılı oynadıklarını ancak pozisyonları değerlendiremediklerinden dolayı üzgün olduklarını ifade etti.

18.01.2025 22:21  Güncelleme: 22:31
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BEŞİKTAŞ Teknik Sorumlusu Halim Okta, "Bugün son haftalarda oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi. Özellikle ikinci yarı çok baskılı oynadık. Rakibin oyuncusunun atılmasından sonra neredeyse tek kaleye dönen bir maç oldu. Pozisyonları değerlendiremedik" dedi.

Beşiktaş, Süper Lig'in 20'nci haftasında sahasında ağırladığı Samsunspor ile golsüz berabere kaldı. Mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta değerlendirmelerde bulundu. İkinci yarı daha baskılı oynadıklarını söyleyen Halim Okta, "Bugün son haftalarda oynadığımız en iyi maçlardan bir tanesiydi. Özellikle ikinci yarı çok baskılı oynadık. Rakibin oyuncusunun atılmasından sonra neredeyse tek kaleye dönen bir maç oldu. Pozisyonları değerlendiremedik. Bu yüzden üzgünüz" ifadelerini kullandı.

Halim Okta, sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Bugün Beşiktaş'ın özellikle ikinci yarı iyi oynadığını düşünüyorum. Mutlaka mental eksiklikler vardır. Eksiklik neydi, ben bunlara cevap veremem. Şut atmak bir özellik. Muçi'de bu özellik var. Geçen sene de, bu sene de şutla değerlendirdiği pozisyonlar oldu. Bu tür organizasyonlarda, çok çalışarak sağlıklı verim elde edilebiliyor. Fırsatlar bazen yakalanıyor. Bugün Felix'in bir pozisyonu vardı. Değerlendirebilirdi."

A takımdaki görevine devam edip etmeyeceğiyle ilgili gelen soru üzerine Halim Okta, "Serdar hoca bu sene A takım ekibindeydi. Ben akademi kısmındaydım. Yeni teknik direktörümüz göreve başladıktan sonra kulübümüz nasıl değerlendirecek bilmiyorum" cevabını verdi.

Kaynak: DHA

Basın Toplantısı, Samsunspor, Beşiktaş, 3-sayfa, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halim Okta: Beşiktaş'ın İkinci Yarısı İyi Geçti - Son Dakika

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