Spor

- Halim Okta: "Oyuncularımızın hak ettiği bir galibiyet oldu"

İSTANBUL - Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, Çaykur Rizespor maçının ardından takım olarak iyi bir performans sergilediklerini dile getirerek, "Oyuncularımızın hak ettiği bir galibiyet oldu" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Beşiktaş, sahasında karşılaştığı Çaykur Rizespor'u 3-2 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Sorumlusu Halim Okta, "Bugün takımımız gerçekten iyi oynadı. Oyuncularımızın saha içerisinde gösterdikleri performansa göre hak ettikleri bir galibiyet oldu. Golün son dakika gelmesi biraz farklı bir atmosfer yaşattı. Karşılaşmanın ilk 30 dakikasında planladığımız gibi başladık. Son 15 dakika oyun daha hareketlendi. Duran toplardan basit goller yedik. Bu goller olmasaydı daha rahat bir maç çıkarabilirdik. Sonuç olarak kazandık. Elde edilen bu galibiyet Ziraat Türkiye Kupası'nda karşılaşacağımız MKE Ankaragücü maçı için oyuncularımıza moral oldu" diye konuştu.

Teknik heyet olarak futbolcular hakkında genel bir rapor hazırlanacağını vurgulayan Okta, "Mutlaka rapor hazırlanacak fakat bu sezon sonunda olacak bir durum. Serdar Hocamızla birlikte genel raporumuzu hazırlamak için sezonun sona ermesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.