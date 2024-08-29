Halime Yıldız, Paralimpik Oyunları'nda ilk maçını kazandı - Son Dakika
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Spor

Halime Yıldız, Paralimpik Oyunları'nda ilk maçını kazandı

Milli badmintoncu Halime Yıldız, Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda kadınlar SL3 sınıfında Japon rakibi Noriko Ito'yu 2-0 mağlup etti. Yıldız, oyunlara galibiyetle başladı ve ikinci maçında Tayland'dan Darunee Henpraiwan ile karşılaşacak.

29.08.2024 13:49
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Paris 2024 Paralimpik Oyunları'nda milli badmintoncu Halime Yıldız, kadınlar SL3 sınıfında C Grubu'ndaki ilk maçında Japon rakibi Noriko Ito'yu 2-0 mağlup etti.

Porte de La Chapelle Arena'da yapılan badminton müsabakalarında Halime, ilk maçında Ito'yla karşılaştı.

Rakibini 21-10 ve 21-4'lük setlerle rahat bir şekilde 2-0 yenen milli sporcu, oyunlara galibiyetle başladı.

Halime Yıldız, ikinci maçında yarın TSİ 10.10'da Tayland'dan Darunee Henpraiwan'la karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halime Yıldız, Paralimpik Oyunları'nda ilk maçını kazandı - Son Dakika

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