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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde liderlik mücadelesine çıkıyor - Son Dakika
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Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi'nde liderlik mücadelesine çıkıyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında İtalyan kulübü Gas Sales Daiko'yu konuk edecek. Her iki takım da grupta 3 galibiyet, 1 mağlubiyetle yer alıyor. Maçı kazanarak liderliği ele geçirmeyi hedefleyen Halkbank, voleybolseverlere keyifli bir müsabaka izlettirmeyi amaçlıyor.

Halkbank, CEV Şampiyonlar Ligi\'nde liderlik mücadelesine çıkıyor
09.01.2024 - 09:05,
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 5. maçında yarın İtalyan kulübü Gas Sales Daiko'yu konuk edecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, C Grubu'nun zirvesini ilgilendiren mücadele, saat 20.00'de Ziraat Bankkart Voleybol Salonu'nda oynanacak.

Halkbank'ın da Gas Sales Daiko'nun da grupta 3 galibiyet, 1 mağlubiyeti bulunuyor. İtalyan ekibi 9 puanla lider, Halkbank ise 8 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Açıklamada ayrıca voleybolcular Volkan Döne ve Deniz İvgen'in görüşlerine de yer verildi.

Maçı kazanmayı hedeflediklerini anlatan Volkan, "Grupta takımlar birbirlerine çok yakın sıralanıyor. Biz bu maçtan üç puan alarak ilk sıraya yerleşmek ve puan farkını açmak istiyoruz. Bir sonraki tur için grubu ilk sırada bitirmenin önemini biliyoruz. Rakibimiz saygı duyulması gereken önemli bir takım. Biz de istim üzerindeyiz. Seyir keyfi yüksek bir olmasını bekliyorum. Umarım kazanan takım biz oluruz." ifadelerini kullandı.

Deniz ise "Gerçekten enteresan bir sezon geçiriyoruz. Dört kulvarda başladığımız sezonda Dünya Kulüpler Şampiyonası'nı geride bıraktık. Geri kalan üç yarışta iddiamız güçlü bir şekilde sürüyor. CEV Şampiyonlar Ligi de bunlardan biri. Grupta liderlik düğümünü büyük oranda çözecek bir maça çıkacağız. Büyük Ankara seyircisinin de desteğiyle kazanacağımızı ve liderliği ele geçireceğimize inanıyorum." yorumunda bulundu.

Kaynak: AA
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