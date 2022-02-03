Halkbank, Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Thien Khuc (Almanya
), Borislav Yordanov (Bulgaristan
)TALLINN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: Keel, Saar, Üprus, Smidl, Tamme, Perillus, Lepp (L), Saar (L) (Kais, Eerma, Meius, Torn)HALKBANK: Aslan, Yiğit, Furkan, Hernandez, Bruno, Mustafa, Volkan (L), Caner (L) (Vucicevic, Abdullah, Oğuzhan, Efe)SETLER: 15-25, 23-25, 21-25SÜRE: 67 dakika (19', 26', 22') Halkbank
, Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Estonya
'nın Tallinn Teknik Üniversitesi takımını sahasında 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Halkbank, ilk karşılaşmadan da 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.Halkbank, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Panathinaikos
AC Athens - CAI Teruel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
- İstanbul