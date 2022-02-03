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Halkbank, Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika

Halkbank, Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi

03.02.2022 17:06
Halkbank, Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Thien Khuc (Almanya), Borislav Yordanov (Bulgaristan)TALLINN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: Keel, Saar, Üprus, Smidl, Tamme, Perillus, Lepp (L), Saar (L) (Kais, Eerma, Meius, Torn)HALKBANK: Aslan, Yiğit, Furkan, Hernandez, Bruno, Mustafa, Volkan (L), Caner (L)...

SALON: TVF BaşkentHAKEMLER: Thien Khuc (Almanya), Borislav Yordanov (Bulgaristan)TALLINN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ: Keel, Saar, Üprus, Smidl, Tamme, Perillus, Lepp (L), Saar (L) (Kais, Eerma, Meius, Torn)HALKBANK: Aslan, Yiğit, Furkan, Hernandez, Bruno, Mustafa, Volkan (L), Caner (L) (Vucicevic, Abdullah, Oğuzhan, Efe)SETLER: 15-25, 23-25, 21-25SÜRE: 67 dakika (19', 26', 22') Halkbank, Erkekler CEV Challenge Kupası çeyrek final rövanş maçında Estonya'nın Tallinn Teknik Üniversitesi takımını sahasında 3-0 yenerek adını yarı finale yazdırdı. Halkbank, ilk karşılaşmadan da 3-0'lık skorla galip ayrılmıştı.Halkbank, CEV Challenge Kupası yarı finalinde Panathinaikos AC Athens - CAI Teruel eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

- İstanbul

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Türkiye Voleybol Federasyonu, Bulgaristan, Halkbank, Almanya, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Halkbank, Challenge Kupası'nda yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor


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