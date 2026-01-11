Efeler Ligi: Halkbank: 3 Alanya Belediyespor: 1

Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Recep Karakoç, Eser Türkoğlu
Halkbank: Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Berk Dilmenler, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Tuna Uzunkol
Alanya Belediyespor: Furkan Dur, Georgi Seganov, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Bardia Saadat, Abdullah Çam, Çağatay Durmaz, Çağatay, Kır (L), Burak Çevik (L), Azizcan Ataoğlan, Berat Bartın Mengen, İrfan Çetinkaya, İsmail Koçak, Steven Marshall
Setler: 23-23, 25-18, 27-29, 25-17
Süre: 1 saat 52 dakika - İSTANBUL
