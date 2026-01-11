Efeler Ligi: Halkbank: 3 Alanya Belediyespor: 1 - Son Dakika
11.01.2026 18:24  Güncelleme: 18:39
Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank, Alanya Belediyespor'u 3-1'lik skorla geride bıraktı. Maç, TVF Ziraat Bankkart salonunda gerçekleşti ve toplamda 1 saat 52 dakika sürdü.

Efeler Ligi'nin 14. haftasında Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Alanya Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Recep Karakoç, Eser Türkoğlu

Halkbank: Ulaş Kıyak, Matey Kaziyski, Ertuğrul Gazi Metin, Marek Sotola, Yoandy Leal Hidalgo, Ahmet Samet Baltacı, Volkan Döne (L), Umut Özdemir (L), Arda Bostan, Berk Dilmenler, Brodie Hofer, Yunus Emre Tayaz, Aleksander Sliwka, Tuna Uzunkol

Alanya Belediyespor: Furkan Dur, Georgi Seganov, Batuhan Avcı, Uğur Kılınç, Bardia Saadat, Abdullah Çam, Çağatay Durmaz, Çağatay, Kır (L), Burak Çevik (L), Azizcan Ataoğlan, Berat Bartın Mengen, İrfan Çetinkaya, İsmail Koçak, Steven Marshall

Setler: 23-23, 25-18, 27-29, 25-17

Süre: 1 saat 52 dakika - İSTANBUL

Kaynak: İHA

