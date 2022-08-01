Halkbank, Arjantinli voleybolcu Nicolas Bruno'yla sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Halkbank, Arjantinli voleybolcu Nicolas Bruno'yla sözleşme yeniledi

01.08.2022 10:33
Halkbank, Arjantinli voleybolcu Nicolas Bruno'yla sözleşme yeniledi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Arjantinli oyuncusu Nicolas Bruno'nun sözleşmesini uzattı.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Arjantinli oyuncusu Nicolas Bruno'nun sözleşmesini uzattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, bu sezon CEV Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek Halkbank'ın iç transferde Nicolas Bruno'ya imza attırdığı belirtildi.

Halkbank'la sözleşme yenilediği için mutluluğunu aktaran Bruno, "Bu yıl da Halkbank forması giyecek olmamdan mutlu ve gururluyum. Geçtiğimiz yıl da Halkbank için oynadım. Voleybol yaşantımda en mutlu olduğum camialardan biriydi. Halkbank, idari ve teknik açılardan oyuncuyu mutlu eden bir camia. Geçen sezon bazı şanssızlıklar yaşadık. Bu yıl ki hedeflerimiz üç kulvarda da şampiyonluk. Bunun için buradayız ve çok çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

voleybol, Halkbank, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halkbank, Arjantinli voleybolcu Nicolas Bruno'yla sözleşme yeniledi - Son Dakika

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