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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nı kazanmayı hedefliyor - Son Dakika

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nı kazanmayı hedefliyor

16.11.2021 11:11
Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nı kazanmayı hedefliyor

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, CEV Challenge Kupası'nı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı Başantrenörü Taner Atik, CEV Challenge Kupası'nı kazanmayı hedeflediklerini söyledi.

Atik, CEV Challenge Kupası'nda yarın Bulgaristan temsilcisi Marek Union-Ivkoni ile sahalarında yapacakları 32'li finaller turu ilk maçı öncesi AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Bu yıl CEV Challenge Kupası'nda mücadele edeceklerini anımsatan Atik, Avrupa'da mücadele etmenin ayrı bir heyecan olduğunu dile getirdi.

Avrupa'da kolay yenilebilecek takımın bulunmadığını belirten Atik, "Halkbank'ın yeri Avrupa. Avrupa kupasını çok istiyorum. CEV Challenge Kupası'nı kazanmayı hedefliyoruz. Kolay mı, tabii ki değil. Önümüzde çok maç var." ifadelerini kullandı.

Taner Atik, CEV Challenge Kupası'ndaki ilk maçlarında yarın Bulgaristan'ın Marek Union-Ivkoni takımıyla karşılaşacaklarını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"İki maçımızı da Ankara'da oynayacağız. Öncellikle bu maçlara odaklanmış durumdayız. Bu iki maçı geçip bir sonraki tur için rakiplerimizi bekleyeceğiz. Rakibimizi analiz ettik. Liginde 6. sırada. Serviste ve defansta iyi olduklarını gördük. Orta düzey bir takım. Rakibin kim olduğundan önce bizim nasıl bir performans ortaya koyacağımız daha önemli. Şu anda yakaladığımız bir ritim var. Bu ritmi aynı şekilde sahaya yansıtmamız durumunda bu rakibi de geçeceğimize yürekten inanıyorum. Avrupa kupası konusunda çok motiveyim. Kupayı kazanmayı çok istiyorum."

Avrupa Türk İşadamları İşbirliği Konseyi, Bulgaristan, voleybol, Halkbank, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası'nı kazanmayı hedefliyor - Son Dakika Spor


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