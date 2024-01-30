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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda Polonya ekibiyle karşılaşacak - Son Dakika
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda Polonya ekibiyle karşılaşacak

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Grupa Azoty ZAKSA ile karşılaşacak. Karşılaşma, Kedzierzyn-Kozle kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda TSİ 22.30'da başlayacak. Maçta hakemler İtalyan Andrea Puecher ve Çekya'dan Vlastimil Kovar görev alacak. Play-off turunun ikinci maçı ise 7 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turunda Polonya ekibiyle karşılaşacak
30.01.2024 - 08:51,
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında yarın deplasmanda Polonya ekibi Grupa Azoty ZAKSA ile karşılaşacak.

Kedzierzyn-Kozle kentiyle aynı adı taşıyan spor salonunda oynanacak karşılaşma TSİ 22.30'da başlayacak.

Maçta hakemler İtalyan Andrea Puecher ve Çekya'dan Vlastimil Kovar görev alacak.

Play-off turunun ikinci maçı 7 Şubat Çarşamba günü Ankara'da oynanacak.

Kaynak: AA
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