Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deneyimli libero Volkan Döne'nin sözleşmesini uzattı - Son Dakika
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deneyimli libero Volkan Döne'nin sözleşmesini uzattı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deneyimli libero Volkan Döne\'nin sözleşmesini uzattı

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deneyimli libero Volkan Döne'nin sözleşmesini uzattı. 37 yaşındaki Döne, mavi beyazlı takımda kalmanın mutluluğunu yaşadığını ve yeni başarılar için mücadele edeceklerini belirtti.

10.05.2024 11:26
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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deneyimli libero Volkan Döne'nin sözleşmesini uzattı.

Başkent kulübünden yapılan açıklamada, 2019-2020 sezonundan bu yana başkent ekibinin formasını giyen 37 yaşındaki Volkan Döne ile sözleşmenin uzatıldığı bildirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Volkan Döne, mavi beyazlı takımında kalmanın mutluluğunu yaşadığını ve Halkbank'ı ailesi gördüğünü belirterek, "Ülkenin en başarılı takımı Halkbank'ta yeni başarılar için mücadele edeceğiz. Güçlü kadro ile üç kulvarda kupa arayacağız ve biz bu zorlu yolda yürümeye hazırız." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halkbank Erkek Voleybol Takımı, deneyimli libero Volkan Döne'nin sözleşmesini uzattı - Son Dakika

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