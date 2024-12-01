Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
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Spor

Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi

Voleybol Efeler Ligi'nde Halkbank, Fenerbahçe Medicana'ya karşı net bir galibiyet aldı.

01.12.2024 20:18
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: İsmail Yıldırım, Erkan Sarı

Halkbank: Sercan Yüksel Bıdak, Sotola, Lagumzdzija, Mert Matic, Maa, Kooy ( Volkan Döne, İzzet Ünver, Yiğit Hamza Aslan)

Fenerbahçe Medicana: Yiğit Gülmezoğlu, Osman Çağatay Durmaz, Luburic, Oleg, Ahmet Samet Baltacı, Drzyzga (Baturalp Burak Güngör, Caner Dengin, Kaan Gürbüz, Caner Pekşen, Hakkı Çapkınoğlu, Salehi, Yasin Aydın)

Setler: 25-19, 25-22, 25-18

Süre: 82 dakika (26, 29, 27)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 11. haftasında Halkbank, sahasında Fenerbahçe Medicana'yı 3-0 yendi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Halkbank, Fenerbahçe'yi 3-0 Yendi - Son Dakika
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