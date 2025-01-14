Halkbank Fransa'da Saint-Nazaire ile Kapışacak

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Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Erkekler Şampiyonlar Ligi D Grubu 5. hafta maçında deplasmanda yarın Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique ekibiyle karşılaşacak.

Saint-Nazaire'deki La Soucoupe Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı Ukraynalı Mykhaylo Medvid ile Belçikalı Marie-Catherine Boulanger hakem ikilisi yönetecek.

Başkent temsilcisi grupta ikişer galibiyet ve mağlubiyetle ikinci sırada yer alıyor. Aynı galibiyet ve mağlubiyet sayısına sahip olan Fransız ekibi ise averajla üçüncü sırada bulunuyor.

Ankara'daki ilk maçta Fransız takımı karşılaşmayı 3-2 kazanmıştı.