Halkbank'ın CEV Challenge Kupası finaldeki rakibi Narbonne Volley oldu - Son Dakika
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Halkbank'ın CEV Challenge Kupası finaldeki rakibi Narbonne Volley oldu

02.03.2022 11:13
Halkbank'ın CEV Challenge Kupası finaldeki rakibi Narbonne Volley oldu

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Challenge Kupası finalindeki rakibi, Fransa'nın Narbonne Volley takımı oldu.

Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nın CEV Challenge Kupası finalindeki rakibi, Fransa'nın Narbonne Volley takımı oldu.

Challenge Kupası'nda Halkbank, Yunan temsilcisi Panathinakos'u eleyerek finale yükseldi.

Yarı finalin diğer eşlemesinde Slovenya'nın ACH Volley takımını altın set sonucunda eleyen Narbonne Volley, finale kaldı.

Halkbank ile Narbonne Volley arasındaki final maçının ilki 15 Mart'ta Ankara'da oynanacak. Bu maçın rövanşı ise 22 Mart'ta Fransa'da yapılacak.

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Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası Voleybol: Erkekler CEV Challenge Kupası Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Panathinaikos karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek... Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final ilk maçında 3-0 yendiği Panathinaikos karşısında rövanşta setlerde 2-0 öne geçerek...

Panathinakos, Halkbank, voleybol, Fransa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Halkbank'ın CEV Challenge Kupası finaldeki rakibi Narbonne Volley oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Halkbank'ın CEV Challenge Kupası finaldeki rakibi Narbonne Volley oldu - Son Dakika
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