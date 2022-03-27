Halkbank lige döndü - Son Dakika

Challenge Kupası Finali'nde Fransız ekibi Narbonne'ye yenilerek turnuvayı ikinci sırada tamamlayan Halkbank, lige döndü.Efeler Ligi lideri Halkbank, 25. hafta müsabakasında ARKAS Spor'un konuğu olacak. Yarın İzmir Atatürk Spor Salonu'nda oynanacak müsabaka saat 14.00'te başlayacak. İki takım arasında ligin ilk yarısında Ankara'da oynanan karşılaşmayı Halkbank 3-2'lik skorla kazanmıştı. Maç öncesinde Halkbank 24 galibiyetten kazandığı 68 puanla lider, İzmir ekibi ise 47 puanla 5. sırada yer alıyor. 'GALİBİYET İÇİN GİDİYORUZ'Ligin zirvesinde Halkbank'tan sonraki sıraları yakından ilgilendiren bu önemli maç öncesinde düşüncelerini açıklayan Kübalı pasör çaprazı Fernando Hernandez, çok önemli bir maça çıkacaklarını söyledi. İki ekip arasında yüksek kalitede bir rekabet yaşandığını ifade eden tecrübeli oyuncu, "Halkbank olarak artık lige döndük, tüm konsantrasyonumuzu buraya yönlendireceğiz. Ligi lider bitirmeyi garantilesek de İzmir'e galibiyet almaya gidiyoruz. ARKAS Spor her zaman saygıyı hak eden bir kulüp. Ama biz galibiyet ve üç puan alan taraf olmak arzusundayız" diye konuştu.
Kaynak: DHA
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