Halkbank Erkek Voleybol Takımı, Mert Matic ile yeni sözleşme imzaladı

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AXA Sigorta Efeler Ligi'nin son şampiyonu Halkbank Erkek Voleybol Takımı, milli orta oyuncu Mert Matic'le yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Mert Matic'in gelecek yıl da başkent temsilcisinde mücadele edeceği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen tecrübeli oyuncu, başkent temsilcisinde kaldığı için mutlu olduğunu vurgulayarak, "Halkbank camiasında yer aldığımız için şanslıyız. Bu büyük takımla büyük hedeflerimiz var. O projenin bir parçası olacağım için kendimi şanslı hissediyorum." ifadesini kullandı.

Başkent temsilcisi, daha önce Nimir Abdelaziz, Earvin Ngapeth, Doğukan Ulu ve Jay Blankenau ile yollarını ayırdığını duyurmuştu.