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Halkbank, Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle'ye 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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Halkbank, Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle'ye 3-2 mağlup oldu

Halkbank, Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle\'ye 3-2 mağlup oldu

Halkbank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımına 21-25, 25-22, 25-21, 16-25 ve 15-12'lik setler sonucu 3-2 mağlup oldu. Rövanş maçı 7 Şubat'ta Ankara'da oynanacak.

01.02.2024 01:52
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SALON:  Azoty Arena

HAKEMLER: Andrea Puecher, Vlastimil Kovar

GRUPA AZOTY KEDZIERZYN-KOZLE: Kaczmarek, Zaplacki, Janusz, Kluth, Bednorz, Takvam, Smith, Pashitskii, Shoji (L), Biernat, Banach (L), Chitigoi

HALKBANK: Perrin, Mert Matic, Lagumdzija, Volkan Döne (L), Ngapeth, İzzet Ünver, Ma'a, Abdel-Aziz, Yunus Emre Tayaz

SETLER: 21-25, 25-22, 25-21, 16-25, 15-12

SÜRE: 149 dakika (27', 31', 28', 25', 38')

Halkbank, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Polonya'nın Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle takımına 21-25, 25-22, 25-21, 16-25 ve 15-12'lik setler sonucu 3-2 mağlup oldu. Bu eşleşmenin rövanşı 7 Şubat'ta Ankara'da oynanacak.

Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Halkbank, Grupa Azoty Kedzierzyn-Kozle'ye 3-2 mağlup oldu - Son Dakika
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