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Halkbank, SL Benfica'yı 3-0 yendi - Son Dakika
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Halkbank, SL Benfica'yı 3-0 yendi

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında SL Benfica'yı 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Halkbank liderliğini sürdürdü ve grupta 3'te 3 yaptı.

Halkbank, SL Benfica\'yı 3-0 yendi
14.12.2023 - 19:53,
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Marie-Catherine Boulanger (Belçika), Pawel Burkiewicz (Polonya)

Halkbank: Mert Matic, Ma'a, Ngapeth, Yunus Emre Tayaz, Nimir, Mirza Lagumdzija ( Volkan Döne, Deniz İvgen, Aslan Ekşi, Perrin, İzzet Ünver)

SL Benfica: Oliveira, Wohlfahrtstatter, Violas, Aleixo, Eshenko, Gaspar (Casas, Bandero, Fevereiro, Machado, Santos)

Setler: 25-17, 25-23, 25-16

Süre: 70 dakika (23, 25, 22)

Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki 3. maçında konuk ettiği Portekiz ekibi SL Benfica'yı 3-0 yendi.

Bu sonuçla grupta 3'te 3 yapan Halkbank, liderliğini sürdürdü.

Halkbank, C Grubu'ndaki dördüncü maçını 20 Aralık Çarşamba günü deplasmanda Almanya'nın Berlin Recycling Volleys takımıyla yapacak.

Kaynak: AA
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Son Dakika Spor Halkbank, SL Benfica'yı 3-0 yendi - Son Dakika


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