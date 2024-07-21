Halkbank Spor Kulübü'nün 41. Kuruluş Yılı Kutlanıyor

Spor

Halkbank Spor Kulübü, kuruluşunun 41. yılını kutluyor.

Başkent kulübünden yapılan açıklamaya göre, 1983 yılında kurulan Halkbank Spor Kulübü, özellikle erkek voleybolunda büyük başarılara imza attı.

Erkek voleybolunda Türkiye'de 10 kez şampiyon olan, 9 defa da Türkiye Kupası'nı kazanan Halkbank, Süper Kupa'yı da müzesine 4 kez götürdü.

CEV Kupası şampiyonluğunun yanı CEV Şampiyonlar Ligi'nde birer kez ikinci ve üçüncü olan başkent kulübü, Balkan şampiyonlukları da kazandı.

Kulübün hentbol branşı da 41 yıllık tarihinde 4 kez şampiyonluğa ulaştı. Ayrıca bu branşta Halkbank, 1 kez Türkiye Kupası, 3 defa da Cumhurbaşkanlığı Kupası zaferi elde etti.

Türk sporuna her zaman katkıda bulunulacağı belirtilen açıklamada, "Saha sonuçlarının yanında Türk gençleri ve çocuklarına sporun sevdirilmesi konusunda yaptığı faaliyetlerle de adından söz ettiren Halkbank Spor Kulübü, her yıl binlerce çocuğu salonlarda ağırlayarak voleybol kitlesi oluşturma yönünde de en ön sıralarda." ifadelerine de yer verildi.