Halkbank Erkek Voleybol Takımı, CEV Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Çekya'nın Jihostroj ekibini 3-1 yendi.
Halkbank, D Grubu'ndaki ikinci maçını Ceske Budejovice kentinde Jihostroj ile yaptı.
Karşılaşmayı 25-18, 22-25, 25-22 ve 25-15'lik setlerle 3-1 kazanan Halkbank, grupta ilk galibiyetini elde etti.
Halkbank, ilk maçında Fransa'nın Saint-Nazaire VB Atlantique takımına 3-2 mağlup olmuştu.
Son Dakika › Spor › Halkbank'tan CEV'de İlk Galibiyet - Son Dakika
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