Halkbank'tan Spor Toto'ya 3-0 Şok! - Son Dakika
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Spor

Halkbank'tan Spor Toto'ya 3-0 Şok!

Halkbank, Ankara derbisinde Spor Toto'yu 3-0 mağlup ederek 3. sıradaki yerini korudu.

20.01.2025 17:52
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Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Erdal Akıncı, Tolgacan Dinçer

Spor Toto: Furkan Dur, Gökhan Gökgöz, Muhammet Kaya, Hidalgo, Edgar, Mustafa Cengiz (Beytullah Hatipoğlu, Doğan Karakoç, Batuhan Avcı, Muagututia)

Halkbank: Mirza Lagumdzija, Maa, Kooy, Yunus Emre Tayaz, Sotola, Mert Matiç ( Volkan Döne, Hidalgo, İzzet Ünver, Ekrem Caner Çiçekoğlu, Sercan Yüksel Bıdak)

Setler: 24-26, 25-27, 20-25

Süre: 87 dakika (30, 31, 26)

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 17. haftasında oynanan Ankara derbisinde Halkbank, Spor Toto'yu 3-0 yendi.

Halkbank, 15. maçındaki 12. galibiyetini alarak 34 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Spor Toto ise oynadığı 16 karşılaşmada 6. yenilgisini aldı ve 29 puanla 4. sırada kaldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Halkbank'tan Spor Toto'ya 3-0 Şok! - Son Dakika

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