Halter Federasyonu Başkanı Ünlü: "Türk halteri artık geleceğe daha umutlu bakıyor" - Son Dakika
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Halter Federasyonu Başkanı Ünlü: "Türk halteri artık geleceğe daha umutlu bakıyor"

19.06.2022 09:55
Halter Federasyonu Başkanı Ünlü: "Türk halteri artık geleceğe daha umutlu bakıyor"

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Türk halterinin artık geleceğe daha umutlu baktığını söyledi.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Türk halterinin artık geleceğe daha umutlu baktığını söyledi.

Halter Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Türkiye, Meksika'da düzenlenen Dünya Yıldızlar Halter Şampiyonası'nda 5 altın, 11 gümüş, 7 bronz olmak üzere toplam 23 madalya kazanma başarısı gösterdi.

Müsabakalar sonrasında kadınlarda 647 puan toplayan milliler, takım halinde dünya şampiyonu, erkeklerde ise 434 puan toplayan milli sporcular takım halinde dünya ikincisi oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Meksika'da önemli bir başarıya imza atıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Türk halteri olarak başarılarımızın üzerine koyarak emin adımlarla hedefimize ilerliyoruz. Bu başarıda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Şimdi önümüzde Akdeniz Oyunları, İslam Oyunları, Büyükler Dünya Şampiyonası gibi önemli organizasyonlar var. Biz oralarda da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz. Türk halteri artık geleceğe daha umutlu bakıyor."

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Kaynak: AA

Talat Ünlü, Türkiye, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Halter Federasyonu Başkanı Ünlü: 'Türk halteri artık geleceğe daha umutlu bakıyor' - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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