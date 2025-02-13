Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası 2025 - Son Dakika
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Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası 2025

Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası 2025

Denizli'de 19-21 Şubat 2025'te 402 sporcu yarışacak. Şampiyona Kınıklı Spor Salonu'nda yapılacak.

13.02.2025 16:14
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Okul Sporları Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası, 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Denizli'nin ev sahipliğinde yapılacak. Kınıklı Spor Kompleksi Spor Salonu'nda gerçekleşecek şampiyonaya, 81 ilden toplam 402 sporcunun katılması bekleniyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığı koordinesinde düzenlenen Okul Sporları yarışmaları doludizgin devam ediyor. 2024-2025 Okul Sporları Faaliyet Takviminde yer alan Halter Genç Kızlar A-B Türkiye Şampiyonası, Denizli'nin ev sahipliğinde 19-21 Şubat 2025 tarihleri arasında Kınıklı Spor Salonu'nda yapılacak. Denizli Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nün organizasyonunda gerçekleşecek yarışmalarda, Türkiye'nin 81 ilinden toplam 402 sporcu mücadele edecek. İllerinde düzenlenen Okul Sporları Halter müsabakalarında dereceye girerek Türkiye Şampiyonası biletini alarak Denizli'ye gelen sporcular, koparma ve silkme kategorilerinde en iyi dereceyi elde etmek için podyumda ter dökecek. Organizasyona ev sahipliği yapacak Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde hazırlıklar sürüyor.

Yarışmaların teknik toplantısı 18 Şubat 2025 Pazartesi günü saat 17.00'de Pamukkale Yurdu Sosyal Tesisleri'nde yapılacak. Şampiyona açılış seremonisi ise 19 Şubat 2025 Salı günü tüm sporcuların katılımıyla Kınıklı Spor Salonunda gerçekleşecek. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Halter Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası 2025 - Son Dakika

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