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Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız - Son Dakika

Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız

06.10.2021 15:36

TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop, gündemle ilgili konuşurken Ferdi Kadıoğlu konusu üzerine de konuştu. Altıntop, "Bize Kanada, Hollanda ve Türkiye gibi 3 opsiyonu olduğunu söyledi. Onu burada görmek isteriz. Burası kulüp değil. Bayram seçime açık değildir. Herkes tarafını belli etsin. Ben bu konuda çok hassasım" sözleri ile konuya değindi.

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım için temasa geçtiklerini söyleyen Hamit Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu, çok yetenekli bir futbolcu. Biz A Milli Takım olarak kendisiyle temasa geçtik. Bize 3 opsiyonu söyledi. Kanada, Hollanda ve Türkiye. Ferdi, karar verirse kendisini A Milli Takım'da görmek isteriz" diye konuştu.

Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız

"BAYRAK SEÇİLMEZ"

Altıntop, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu konuda çok hassasım. Ben hiç kimseyi bu konuda ağır eleştirmek istiyorum. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcu arayıp bizim için oynar mısın diye yalvarma durumumuz olamaz. Milli takım değerlidir, kıymetlidir. Bayrak seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık ve net belli etsin.

Hamit Altıntop'tan Ferdi Kadıoğlu'na olay sözler: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız

"FERDİ HAZIR"

Stefan Kuntz, "Ferdi'nin Türk vatandaşı olması ve bizi seçmesi gerekiyor" açıklamasından sonra Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan cevap gelmişti. Kadıoğlu, oğlunun kimliğini paylaşarak "Ferdi hazır" mesajını yollamıştı.

Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız

Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu, Kadıoğlu, Kanada, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız - Son Dakika Spor


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