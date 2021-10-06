Hamit Altıntop, Ferdi Kadıoğlu hakkında konuştu: Bayrak seçime açık değildir, kimseye yalvarmayız

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ferdi Kadıoğlu'nun milli takım için temasa geçtiklerini söyleyen Hamit Altıntop, "Ferdi Kadıoğlu, çok yetenekli bir futbolcu. Biz A Milli Takım olarak kendisiyle temasa geçtik. Bize 3 opsiyonu söyledi. Kanada, Hollanda ve Türkiye. Ferdi, karar verirse kendisini A Milli Takım'da görmek isteriz" diye konuştu.

"BAYRAK SEÇİLMEZ"

Altıntop, sözlerini şöyle sürdürdü: Bu konuda çok hassasım. Ben hiç kimseyi bu konuda ağır eleştirmek istiyorum. Burası kulüp değil. Sokağa çıkıp futbolcu arayıp bizim için oynar mısın diye yalvarma durumumuz olamaz. Milli takım değerlidir, kıymetlidir. Bayrak seçime açık değildir. Burada herkes kendi tarafını açık ve net belli etsin.

"FERDİ HAZIR"

Stefan Kuntz, "Ferdi'nin Türk vatandaşı olması ve bizi seçmesi gerekiyor" açıklamasından sonra Ferdi Kadıoğlu'nun babası Feyzullah Kadıoğlu'ndan cevap gelmişti. Kadıoğlu, oğlunun kimliğini paylaşarak "Ferdi hazır" mesajını yollamıştı.