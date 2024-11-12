Hamit Altıntop'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler - Son Dakika
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Hamit Altıntop'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler

Hamit Altıntop\'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler

Eski A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop, Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy ile ilgili EURO 2024 döneminde yaşanan tartışmalar hakkında konuştu. Beşiktaş'ın tutumunu eleştiren ve siyah-beyazlı yönetici Feyyaz Uçar'ı hedef alan Altıntop, "O zaman bizi orada rahatsız eden konulardan biri, Feyyaz Uçar'ın açıklamalarıydı. Bizimle hiçbir telefon görüşmesi yapmadan, üst üste programlara çıkmayı tercih etti. Bana göre doğru bir yönetim tarzı değildi" dedi.

12.11.2024 22:51
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İbrahim Hacıosmanoğlu'nun Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı olmasının ardından A Milli Takım Sorumlusu görevini Ceyhun Kazancı'ya bırakan Hamit Altıntop, kendisinin görevde olduğu dönemde Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy adına çıkan tartışmalar üzerine dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"A MİLLİ TAKIMI DEĞİL, BEŞİKTAŞ'I MEŞGUL ETTİ"

Hamit Altıntop açıklamasında, "Semih Kılıçsoy konusu, A Milli Takım'ı çok meşgul etmedi. Bu aslında Beşiktaş gündemini çok meşgul etti. Beşiktaş'ı da anlamak lazım. Oyuncularına sahip çıkıyorlar, mesafe katetmesini istiyorlar, hak ettiği yere gelmesini istiyorlar ama yaptıklarının her zaman doğru olmadığını gördük. Semih Kılıçsoy, 2005'li kardeşimiz. En yetenekli oyuncularımızdan biri. Semih, gelişiminin doğal akışında şu an. İnişler ve çıkışlar olacak" dedi.

FEYYAZ UÇAR'I HEDEF ALDI

Hamit Altıntop sözlerinin devamında; "O zaman bizi orada rahatsız eden konulardan biri, Feyyaz Uçar'ın açıklamalarıydı. Bizimle hiçbir telefon görüşmesi yapmadan, üst üste programlara çıkmayı tercih etti. Bana göre doğru bir yönetim tarzı değildi. Çünkü o süreçte Semih yıprandı" açıklamasında bulundu.

A Milli Futbol Takımı, Semih Kılıçsoy, Hamit Altıntop, Ceyhun Kazancı, Feyyaz Uçar, Beşiktaş, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Hamit Altıntop'tan Beşiktaş için olay yaratacak sözler - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Bilişim Hurda:
    Tenekeyi parlatıncs altın olacak sanıyor Feyyaz Uçar 48 23 Yanıtla
  • Johan Elmander:
    bunlar ağlamaya zırlamaya salıncağa alışmış 44 19 Yanıtla
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