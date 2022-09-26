Hamit Altıntop'un "milli takımı bıraktı" açıklaması sonrası Caner Erkin'den paylaşım: Hizmete hazırım ama galiba milli takım beni bırakmış

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te forma giyen Caner Erkin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Hamit Altıntop'un, dün kendisinin milli takımı bıraktığına yönelik açıklamasını yalanladı.

CANER ERKİN'DEN SİTEM DOLU SÖZLER

Erkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Milli takım formasını giyme onuru yaşadığım her an, en iyi performansımı vermek için çabaladım. Yeri geldi sakatlığım oldu kaçmadım yine oynadım. Kariyerimin en iyi sezon açılışlarından birini yapmış, her Türk sporcu gibi milli takıma seçilme gururunu yaşamak isterken, dün haberim oluyor ki; Milli takımı bırakmışım. Ben Milli takımı bırakmadım, bana ihtiyaç olduğu her zaman da hizmet vermekten mutluluk duyarım ama üzülerek söylüyorum ki; dünkü açıklamalardan anladığım kadarıyla Milli takım beni bırakmış!"