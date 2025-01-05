Hamit Kaplan Anıldı

Türkiye Güreş Federasyonu, olimpiyat ve dünya şampiyonu milli güreşçi Hamit Kaplan'ı vefatının 49. yılında yayımladığı mesajla andı.
Federasyonun sosyal medya hesaplarından yayımlanan mesajda, "Türk güreşinin efsane isimlerinden, olimpiyat ve dünya şampiyonumuz Hamit Kaplan'ı aramızdan ayrılışının 49. yıl dönümünde rahmet, minnet ve özlemle anıyoruz." denildi.
Amasya'nın Hamamözü ilçesinde 1934 yılında dünyaya gelen Hamit Kaplan, güreş kariyerinde 3 olimpiyat madalyası kazanma başarısı gösterdi.
Kaplan, 1956 Melbourne Olimpiyatları'nda kürsünün zirvesinde yer alarak adını spor tarihine altın harflerle yazdırdı.
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