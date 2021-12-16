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Hamza Hamzaoğlu: "Kendi sahamızda etkili bir takımız" - Son Dakika

Hamza Hamzaoğlu: "Kendi sahamızda etkili bir takımız"

16.12.2021 18:07
Hamza Hamzaoğlu: "Kendi sahamızda etkili bir takımız"

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Rize Güneysu Spor Lisesi'ne gerçekleştirilen ziyarette yaptığı açıklamada, "Hep söylüyoruz kendi sahamızda etkili bir takımız" dedi.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, Rize Güneysu Spor Lisesi'ne gerçekleştirilen ziyarette yaptığı açıklamada, "Hep söylüyoruz kendi sahamızda etkili bir takımız" dedi.

Çaykur Rizespor Yönetimi ve Teknik Direktör Hamza Hamzaoğlu Rize Güneysu Spor Lisesi'ne ziyaret gerçekleştirdi. Ziyarette kulüp yöneticileri ve Hamza Hamzaoğlu öğrencilerle sohbet ederek sorularını yanıtladı. Hamzaoğlu öğrencilerle gerçekleştirdiği sohbetin ardından ise gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Çaykur Rizespor'un sahasında daha güçlü ve daha kararlı oynadığının altını çizen Hamzaoğlu, "Geçtiğimiz hafta iyi ve önemli bir maç kazandık tabii ama bu hafta yine kendi sahamızdayız. Hep söylüyoruz kendi sahamızda etkili bir takımız. Güçlü oynuyoruz ve bu avantajı da son 4 haftadır iyi değerlendirdik. İnşallah Malatyaspor maçında da aynı şekilde yine oyunumuzu rakibe kabullendirip iyi bir sonuç alırız" dedi.

"Selim ve Bolasie bizimle olamayacak"

Takımdaki kırmızı kart cezalısı olan Selim Ay ve Yannic Bolasie'yi hatırlatan Hamzaoğlu, "Eksiklerimiz var. Selim ve Bolasie bizimle birlikte olmayacak ama onların yerini dolduracak diğer arkadaşlarımızda zaten sezon başından beri bunun için çalışıyorlar. Onların yerine oynatacağımız arkadaşlar da mutlaka iyi katkı sunacaklardır. Zaten hep söylüyoruz sadece oynayanların değil sonradan oyuna girenlerin de katkısı önemli. Şu anda böyle bir takım olma yolunda önemli adımlar attık. Bütün oyuncularımız hazır. Sonradan oyuna giren oyuncularımız iyi bir katkıda bulundu geçen hafta. İnşallah aynı şekilde takım olarak bu maça iyi hazırlanacağız. İnşallah iyi bir sonuçla da ayrılırız" ifadelerini kullandı.

Malatyaspor'a karşı zorlu bir maç oynayacaklarını dile getiren Hamzaoğlu, "Malatyaspor geçen sene çalıştığım bir takım ama şu anda işler iyi gitmiyor gibi görünüyor. Bunlar bizim için hiçbir zaman avantaj gibi görünmüyor, aksine ne olacağı belli olmayan bir maç oynayacağız. Ne olacağı, nasıl olacağı belli olmayan bir takıma karşı oynayacağız. O yüzden emin adımlarla dikkatli oynamak zorundayız" dedi. - RİZE

Hamza Hamzaoğlu: Kendi sahamızda etkili bir takımız
Hamza Hamzaoğlu: Kendi sahamızda etkili bir takımız
Hamza Hamzaoğlu: Kendi sahamızda etkili bir takımız
Hamza Hamzaoğlu: Kendi sahamızda etkili bir takımız
Hamza Hamzaoğlu: Kendi sahamızda etkili bir takımız
Hamza Hamzaoğlu: Kendi sahamızda etkili bir takımız

Hamza Hamzaoğlu, Rizespor, Güneysu, Rize, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hamza Hamzaoğlu: 'Kendi sahamızda etkili bir takımız' - Son Dakika Spor


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