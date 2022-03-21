Adanaspor-Eyüpspor maçının ardından - Son Dakika
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Adanaspor-Eyüpspor maçının ardından

21.03.2022 22:30
Adanaspor-Eyüpspor maçının ardından

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Takımın mücadelesi bu kadar eksiğe rağmen alınan bir puan bana göre çok değerli. Hepsini tebrik ediyorum.

Spor Toto 1. Lig'in 29. haftasında Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor'un teknik direktörü Sait Karafırtınalar, "Takımın mücadelesi bu kadar eksiğe rağmen alınan bir puan bana göre çok değerli. Hepsini tebrik ediyorum." dedi.

Karafırtınalar, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, iki takım için de çok ağır bir maç oynadıklarını söyledi.

Karafırtınalar, "Altı tane eksiğimiz olmasına rağmen çok savunma ağırlıklı bir takımla da çıkmadık. Zaten çıkabileceğimiz takım maksimum buydu. Diğer arkadaşlar daha önce hiç süre almamış arkadaşlardı. İki tane de hiç süre almamış bugüne kadar ilk 11'de başlamamış oyuncuyla sahaya çıktık. İlk yarısı ortada geçen bir maçtı. Ama ikinci yarının başında Harun'un da sakatlanması, elimizi, kolumuzu tamamen bağladı. Sağ beki, sol beke aldık, stoperin yerini değiştirdik. Savunmada bir dengesizlik olduktan sonra oyunun belli bölümlerinde rakibe verdik oyunu ama bu arada da golü bulduk stoperimizle." diye konuştu.

"İki tane değerli oyuncu kazandık. İlk defa oynamalara rağmen bana göre çok başarılıydılar. Bu kadar eksiğe rağmen alınan bir puan bana göre çok değerli. Hepsini tebrik ediyorum." diyen Karafırtınalar, şunları kaydetti:

"Hakemin tutarlı olmayan yönetimiyle çok güzel maçı az daha faciayla bitiriyordu. Neticesinde bizim en değerli oyuncularımızdan birini takım kaptanımızı atıyordu. Orta sahada yapılan faul başkasına yapıldı ama bunu Hamza hocaya biz defalarca söylememize rağmen on dakika maç durdu. Çok daha güzel bir sonuçla buradan ayrılabilirdik. Farklı bir skorla ayrılabilirdik ama üzgünüz bunun adına."

Eyüpspor cephesi

Maçta çok pozisyonlar yakaladıklarını dile getiren Eyüpspor Teknik Direktörü Hamza Hamzaoğlu, "Maçın başından sonuna kadar aşağı yukarı oyunun üstünlüğünü de tuttuk. Tabi Adanaspor oynaması gerektiği gibi iyi savundu, iyi oynadı. Zaman zaman hızlı hücumlara çok iyi çıkışlar yaptılar. Biz tabii penaltı kaçırdık, golleri kaçırdık, bir sıfır geriye düştük." şeklinde konuştu.

Önlerindeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacaklarını ifaden eden Hamzaoğlu, şunları kaydetti:

"Bugün beklemediğimiz ufak tefek sakatlıklar oldu. Bütün olumsuzlukları yaşadık diyebilirim. İyi ki yenilmedik. yenilebilirdik de bir gol attık. Beraberliği yakaladık ama maalesef daha sonrasında baskı yapmamıza rağmen ikinci golü bulamadık. Adanaspor'u tebrik ediyorum oyunundan dolayı, mücadelesinden dolayı. Oyuncularıma da yani söyleyecek bir şey yok. Çalışacağız çalışmamız gerekiyor, çünkü yakaladığımız bu pozisyonları gole çevirmemiz gerekiyor."

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Spor Toto, Adanaspor, Eyüpspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

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