- Hari Vukas: "Ağlayacak durumumuz yok, önümüze bakacağız"
KAYSERİ - Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, Kasımpaşa maçının ardından yaptığı açıklamada, "Ağlayacak durumumuz yok, önümüze bakacağız" dedi.
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'ya 2-0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Kayserispor Teknik Sorumlusu Hari Vukas, gelecek maçlarda ellerinden geleni yapmaları gerektiğini söyleyerek, "Öncelikli olarak şunu söyleyebilirim ki maça iyi başlamadık. Sonrasında rakibimiz golü buldu ve skor 1-0 oldu. Gol bizim adımıza biraz şanssızlıktı. Çünkü kornerden gelen bir gol. Golü yedikten sonra daha iyi oynamaya başladık diyebilirim. Pozisyonlar bulduk ve topla daha çok oynamaya başladık. Fakat ne yazık ki sonrasında gelen kırmızı kart elimizden gelen her şeyi göstermemize rağmen oyunun içine geri dönemedik. Kasımpaşa iyi bir takım. Tecrübeli oyuncuları var. Kasımpaşa'yı galibiyetten dolayı tebrik ediyorum. Sonuçta artık bu maçı kaybettik. Ağlama durumumuz olamaz, önümüze bakmamız gerekiyor. Bundan sonra iyi çalışarak önümüzdeki maçlarda elimizden geleni yapmalıyız" diye konuştu.
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Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki, Adana Demirspor maçının ardından yaptığı açıklamada, dün düzenlenen Fenerbahçe Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı'nda bambaşka bir Fenerbahçe görüntüsü çizdiklerini söyledi. Baki, ayrıca Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına da cevap verdi ve maçın tarihindeki değişiklikle ilgili eleştirilerde bulundu.
Ağrı Valisi Mustafa Koç ve eşi Neslihan Gül Koç, Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar 3. Ligi'nde mücadele eden Aile ve Sosyal Hizmetler Spor Kulübü Kadın Futbol Takımı sporcularıyla iftar sofrasında bir araya geldi. İftar sonrası Vali Koç, genç sporcularla sohbet ederek başarılar diledi. Vali Koç'un eşi Neslihan Gül Koç ise sporcuların emek ve katkılarını takdir etti ve başarılarının devamını diledi.
Trabzonspor taraftarları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun aldığı kararları protesto etmek amacıyla Trabzon'da bulunan TFF Bölge Müdürlüğü'nün önünde toplandı. Taraftar grupları, haksızlıklara karşı durduklarını ve federasyonun istifaya çağrıldığını belirtti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Konyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, futbolun bütün paydaşlarının dil ve üsluplarını değiştirmediği sürece kalplerin ve gönlün değişemeyeceğini belirtti. Avcı, ayrıca Trabzonspor'un lig üçüncülüğü hedefine sağlıklı bir şekilde mücadele ettiklerini ve bugün kazandıkları için mutlu olduklarını ifade etti.
Fenerbahçe'nin Adana Demirspor'u 4-2 yendiği maçın sonunda Adana Demirsporlu yetkililer ile Fenerbahçe güvenlik görevlileri ve Mert Hakan Yandaş'ın şoförü arasında kavga çıktı. Olaylar nedeniyle öfkelenen eski başkan Murat Sancak, Fenerbahçeli Serdar Dursun'a "Mert Hakan Yandaş'a söyle, şoförüne sahip çıksın" dedi.
Fenerbahçe'nin Yukatel Adana Demirspor'u 4-2 yenmesinin ardından Fenerbahçe yöneticisi Selahattin Baki, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek'in açıklamalarına cevap verdi. Baki, ayrıca maçın ardından takımın performansını ve Türkiye Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa maçının tarihini değiştirmemesini eleştirdi.
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