Kasımpaşa'da Hajradinovic sözleşme yeniledi - Son Dakika
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Kasımpaşa'da Hajradinovic sözleşme yeniledi

24.06.2022 20:14
Kasımpaşa'da Hajradinovic sözleşme yeniledi

Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile 2026 yılına kadar sözleşme yeniledi.

Kasımpaşa, orta saha oyuncusu Haris Hajradinovic ile 2026 yılına kadar sözleşme yeniledi.

İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Üç sezondur Kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 2026 yılına kadar sözleşme yenilenmiştir."


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Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kasımpaşa'da Hajradinovic sözleşme yeniledi - Son Dakika

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