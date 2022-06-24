İstanbul ekibinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Üç sezondur Kulübümüzün formasını başarıyla terleten oyuncumuz Haris Hajradinovic ile 2026 yılına kadar sözleşme yenilenmiştir."

Kaynak: DHA

Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Kasımpaşa'da Hajradinovic sözleşme yeniledi - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.