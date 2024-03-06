Elazığ 1. Amatör Küme Takımının Başkanı Beyin Kanaması Geçirdi

Elazığ 1. Amatör Küme'de mücadele eden takımlardan Harput Fıratspor'un 28 yaşındaki başkanı Ahmet Ölmezoğlu, geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakıma alındı.
Elazığ 1. Amatör Küme'de mücadele eden takımlardan Harput Fıratspor'un 28 yaşındaki başkanı Ahmet Ölmezoğlu beyin kanaması geçirdi. Fethi Sekin Şehir Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Ölmezoğlu'nun durumunun ağır olduğu ifade edildi. - ELAZIĞ
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Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenecek kış festivali, Erciyes Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilecek. Festival kapsamında Dünya Kar Motosikleti Şampiyonası etkinlikleri düzenlenecek ve birçok sanatçı konser verecek. DJ Funky, Asude Cemre, Ferhat Göçer ve İrem Derici gibi ünlü isimler, festival boyunca sevenleriyle buluşacak.
Avrupa Birliği tarafından kabul edilen 'Sport4All' projesiyle ilgili bilgilendirme toplantısı İstanbul'da gerçekleştirildi. Proje kapsamında, engelli çocuk ve gençlerin takım oyunlarına katılma, arkadaş edinme ve fiziksel aktivitelere katılımda yaşadıkları zorlukların azaltılmasına destek olmak amaçlanıyor. Toplantıya Spor İstanbul Genel Müdürü Renay Onur, proje ortakları ve basın mensupları katıldı. Proje, paralimpik sporcu yetiştirmeyi hedefleyen 'Sport4All - Herkes için spor' ismiyle Avrupa komisyonu tarafından desteklenmeye hak kazandı.
Türkiye Voleybol Federasyonu tarafından 8-10 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan Kadınlar Voleybol 1. Ligi yarı final müsabakalarına Balıkesir ev sahipliği yapacak.
Sakarya'da jandarma sorumluluk bölgesinde 2024 yılı Şubat ayı içerisinde gerçekleştirilen denetimlerde 127 bin 510 araç kontrol edildi. 773 araç ile 234 sürücü trafikten men edilirken, uyuşturucu ve alkollü şekilde araç kullandığı tespit edilen 52 sürücünün belgelerine geçici süre ile el konuldu. Şubat ayı boyunca 44 trafik kazası meydana geldi, 1 kişi hayatını kaybetti ve 26 kişi yaralandı.
Antalyasporlu sporcular, Para Okçuluk Federasyon Kupası ve ardından da 18 Mart Şehitleri Türkiye Kupası'nda derece hedefiyle yay çekecek.
Sakarya'da kamp yapan para trap milli takımı, Hindistan ve İspanya'da düzenlenecek dünya şampiyonalarında altın madalya kazanmak için hazırlıklarını tamamladı. Milli takım sporcuları, uluslararası müsabakalarda Türkiye'yi en iyi şekilde temsil etmek ve dünyaya sporda başarılı olduklarını göstermek istiyor.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında Belçika temsilcisi Union Saint-Gilloise ile oynayacağı karşılaşmanın kamp kadrosu belli oldu. Rodrigo Becao, İrfan Can Kahveci ve Joshua King kadroda yer almadı.
Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü Güreş Eğitim Merkezi takımı, U17 Yıldızlar Grekoromen Türkiye Şampiyonası'nda birinci oldu. Şampiyonada mücadele eden sporculardan Serkan Gülle birinci, Ömer Kocabaş, Abdulsamet Uçar, Abdurrahman Çadır ve Efe Kılınç ikinci oldu. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Spor Kulübü takımı, üst üste 3 yıl Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Ayrıca, Kayseri Olimpiyatlara Hazırlık Merkezi sporcularından Ömer Altaş birinci, Ferhat Kocabaş ve Taha Çakmak üçüncü olarak büyük bir başarıya imza attı. Şampiyon sporcular ve antrenörler, Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı'yı ziyaret etti.
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