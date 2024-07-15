Harry Kane, EURO 2024 Finalinde İspanya'ya Mağlup Olarak Kupasız Sezonu Tamamladı - Son Dakika
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Harry Kane, EURO 2024 Finalinde İspanya'ya Mağlup Olarak Kupasız Sezonu Tamamladı

Harry Kane, EURO 2024 Finalinde İspanya\'ya Mağlup Olarak Kupasız Sezonu Tamamladı

İngiliz futbolcu Harry Kane, kariyeri boyunca hiç kupa kazanamamanın hayal kırıklığını yaşadı. EURO 2024 finalinde İngiltere'nin İspanya'ya 2-1 mağlup olmasıyla birlikte bir sezonu daha kupasız kapattı. Kane, Tottenham ve Bayern Münih ile çıktığı 6 finali de kaybederek kupa hasretine son veremedi.

15.07.2024 13:18
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Kariyeri boyunca oynadığı takımlarda kupa kazanma başarısı gösteremeyen İngiliz futbolcu Harry Kane, EURO 2024 finalinde İngiltere'nin İspanya'ya 2-1 mağlup olmasıyla birlikte bir sezonu daha kupasız kapattı.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) finalinde İspanya'ya 2-1 yenilen İngiltere'de forvet oyuncusu Harry Kane, kariyerinde hiç kupa kazanamamanın hayal kırıklığını yaşıyor. Dünya futbolunun en golcü isimlerinden biri olmasına rağmen kariyerinde kupası bulunmayan Kane, EURO 2024 finalinde de mutlu sona ulaşamadı. 30 yaşındaki İngiliz futbolcu, profesyonel kariyerindeki 14. sezonunda da kupa hasretine son veremedi.

6. kez finalde kaybetti

Kariyerinde uzun yıllar Tottenham forması giyen ve geçen sezon başında Alman devi Bayern Münih'e transfer olan Harry Kane, kulüp takımları ve milli takımla çıktığı 6 finali de kaybetti. İngiliz futbolcu, Tottenham ile 2019 UEFA Şampiyonlar Ligi finalini ve 2 kez de İngiltere Lig kupası finali kaybetti. 2023-2024 sezonu başında Bayern Münih'e imza atan Kane, Alman ekibiyle Almanya Süper Kupası finalinde mutlu sona ulaşamadı. Ayrıca Kane geldikten sonra Bayern Münih, Bayer Leverkusen'in şampiyon olmasıyla Bundesliga'daki 11 yıllık şampiyonluk serisini de kaybetti. 30 yaşındaki futbolcu, İngiltere Milli Takımı'yla ise EURO 2020 ve EURO 2024 finallerini kaybetti. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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