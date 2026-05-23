Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ile Stuttgart karşı karşıya geldi. Berlin'deki Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Bayern Münih, 3-0'lık skorla kazandı.
Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri 55 ve 80 ve 90+2. dakikada İngiliz santrfor Harry Kane kaydetti. Kane, bu sezon Alman devinde 61 gole ulaşarak sezonu bu gol sayısında tamamladı.
Bundesliga'da da şampiyon olan Vincent Kompany'nin çalıştırdığı Bayern Münih, Almanya Kupası'nı da kazanarak sezonu 2 kupayla tamamladı.
Sebastian Hoeneb yönetimindeki Stuttgart'ta forma giyen milli oyuncu Atakan Karazor, zorlu karşılaşmada süre almadı.
Son Dakika › Spor › Harry Kane varsa sorun yok! Bayern Münih Almanya Kupası şampiyonu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?