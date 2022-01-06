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Harun Kavaklıdere Karacabey Belediyespor'da - Son Dakika

Harun Kavaklıdere Karacabey Belediyespor'da

06.01.2022 00:57
Harun Kavaklıdere Karacabey Belediyespor'da

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Bodrumspor'dan forvet oyuncusu Harun Kavaklıdere'yi kadrosuna kattı.

2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele eden Karacabey Belediyespor, Bodrumspor'dan forvet oyuncusu Harun Kavaklıdere'yi kadrosuna kattı.

Kulüp tesislerinde yapılan imza töreninde konuşan TECO Karacabey Belediyespor Yönetim Kurulu Başkanvekili Davut Zirek, "Bugün eksik olarak gördüğümüz forvet mevkiine transfer yaptık. Bodrumspor'dan forvet oyuncusu Harun Kavaklıdere ile sezon sonuna kadar anlaşma sağladık. Yapılan transfer her iki taraf için de hayırlı olsun" dedi.

23 yaşında olan ve Bodrumspor alt yapısından yetişen Harun Kavaklıdere, Fraport Tav Antalyaspor, Nasadoge Menemenspor ve Bingölspor formalarını terletti. Kavaklıdere, Bodrumspor formasıyla bu sezon 18 maçta 5 gol attı. - BURSA

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Karacabey, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Harun Kavaklıdere Karacabey Belediyespor'da - Son Dakika Spor


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