Beşiktaş'a gitmesi beklenen Caner Erkin'den ters köşe! Süper Lig takımıyla anlaştı - Son Dakika
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Beşiktaş'a gitmesi beklenen Caner Erkin'den ters köşe! Süper Lig takımıyla anlaştı

16.12.2022 22:29

Hasan Ali Kaldırım'ı kadro dışı bırakan Başakşehir, boşluğu çabuk doldurdu. Beşiktaş'la anlaştığı konuşulan Caner Erkin'in Başakşehir ile söz kestiği öğrenildi.

Medipol Başakşehir'de 7-0'lık Galatasaray hezimetinden sonra ilk fatura Hasan Ali Kaldırım'a kesildi. Tecrübeli sol bek kadro dışı bırakıldı. Teknik direktör Emre Belözoğlu, Hasan Ali'nin yerini çabuk doldurdu.

Eski takımına gidecekken sürpriz yaptı! Süper Lig devi, Caner Erkin'le söz kesti

PRENSİPTE ANLAŞILDI

Akşam'ın haberine göre Medipol Başakşehir, geçtiğimiz günlerde Fatih Karagümrük ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheseden Caner Erkin ile prensipte anlaştı. Hasan Ali Kaldırım'ı takımdan göndermeye hazırlanan İstanbul temsilcisi, şu an bir kulübü bulunmayan Caner Erkin'i kadrosuna katmayı planlıyor.

Eski takımına gidecekken sürpriz yaptı! Süper Lig devi, Caner Erkin'le söz kesti

BEŞİKTAŞ SON SÖZÜ SÖYLEMEDİ

Beşiktaş, Caner Erkin'le anlaşıldığı iddialarına son zamanlarda net bir cevap vermedi. Sol bek ihtiyacı olan Siyah-Beyazlılar'ın Caner için son bir hamle yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.

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Fatih Karagümrük, Emre Belözoğlu, Caner Erkin, Fenerbahçe, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Beşiktaş'a gitmesi beklenen Caner Erkin'den ters köşe! Süper Lig takımıyla anlaştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beşiktaş'a gitmesi beklenen Caner Erkin'den ters köşe! Süper Lig takımıyla anlaştı - Son Dakika
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