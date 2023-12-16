Hasan Arat: "Beşiktaş\'ın sahibi taraftarıdır" -2

- Hasan Arat: " Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır"

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat: "Sponsorluk parası, kongreden hemen önce harcandı"

"Özkaynak yatırımlarımız artacak"

"Beşiktaş hani halkın takımıydı?"

İSTANBUL - Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, acı bir tabloyla karşı karşıya olduklarını bu durum çözümü için çalışmaya hemen başladıklarını dile getirdi. Camianın güçlü isimlerinin tekrar devreye girmeye başladığını söyleyen Başkan Arat, "Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır" dedi.

Beşiktaş Kulübü'nün 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısı, Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda gerçekleşti. Toplantının kapanış konuşmasında tekrar söz alan Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "3 ayda yüzde 24 oranında kulübün borcu artmıştır. Acı bir tablo ile karşı karşıya olduğumuzu biliyorum. İşimiz kolay olmayacak. Çalışacağız. Yapabilirsek ne ala. Yapamazsak zaten sizler de yazmaya çizmeye başlayacaksınız ama şunu söyleyebilirim ki Beşiktaş'ın büyükleri ağır topları, devreye girmeye başladı. Beşiktaş camiasının güçlü isimleri, kulübün dinamikleri ile birleşmeye başlayacak. Beşiktaş'ın sahibi taraftarıdır. Bu söylem popülistlik değildir. Gençleri kucaklayın. Küfür edenleri asla saymıyorum ama Beşiktaş'ın sahibi tabii taraftarıdır" diye konuştu.

Stadyum konusundaki sitemleri cevaplayan Başkan Arat, "Özellikle stadyuma girişlerdeki aramalar konusunda da çalışmalarımız olacak. Aynı zamanda maçın oynandığı esnada taraftarımızın birlikte takımı desteklerken koltuklardaki oturma düzeninin bozulduğunu tespit ettik. Özellikle merdiven boşlukları konusunda da ihlaller oluştuğunu görmekteyiz. Bu konularda hızlı şekilde çözüm üreteceğiz" şeklinde konuştu.

Tüpraş Stadyumu'nda engelli vatandaşların yaşadığı sorunlar hakkında konuşan Hasan Arat, "Engelli vatandaşlarımıza stadyumda 450 civarında yer ayırıyoruz. Böyle bir kontenjanımız var. Fakat bazı maçlarda 2 bin 500 civarında talep oluyor. Bunun hakkında da çalışmalar yapıp kapasitemizi arttıracağız" açıklamalarında bulundu.

"Biz denetim kurulumuza güveniyoruz"

Kulübün denetim mekanizmasının önemine vurgu yapan Başkan Arat, "Kongre üyelerimizin bazıları kongrelere gelmek istemiyor. Bize bir şey derler düşüncesiyle burada yer almak istemiyorlar. Mali kongrede yönetim kurulu üyesi eleştirilmez. 'Beşiktaş'ta herkes konuşur' diyoruz. Evet öyle de olacak. Ama her şeyin yeri ve zamanı vardır. İbra ettiğiniz yöneticilere sormadıklarınızı henüz seçilmeden bizlere sordunuz. Önceki yönetim, futbolcu sözleşmelerinin hepsini denetim kuruluna verilmiyordu. Raporların hepsi kuruma ulaşmıyordu. Biz yapmak için ne gerekiyorsa yapacağız. İnşallah yapabiliriz. Şeffaf olmak için bunu yapacağız. Biz denetim kurulumuza güveniyoruz. Türkiye'nin en iyi denetleme kuruluna sahibiz" ifadelerini kullandı.

"Sponsorluk parası, kongreden hemen önce harcandı"

Tüpraş'ın stadyum isim sponsorluğu konusunda da konuşan Başkan Arat, " Süleyman Seba'nın yakın arkadaşı, büyük Beşiktaşlı Rahmi Koç'a çok teşekkür ediyorum. Beşiktaş stadyum sponsorluğu konusunda sıkıntı çekiyordu. Rahmi Bey, her zaman olduğu gibi Beşiktaş'ın yardımına koştu. Peki Tüpraş'tan alınan para nerede?, Bu para nasıl harcandı? Bilmiyoruz. Gelen sponsorluk parasının kongreden hemen önce harcandığını biliyoruz. Bu paranın içinden kendi yönetim kurulu üyelerine paralar ödendi mi? Araştırıyoruz, bulacağız. Denetleme kurulu ile alakalı aklına gelen tüm soruların cevabını araştıracağız, bulacağız ve önünüze koyacağız" açıklamalarında bulundu.

"Özkaynak yatırımlarımız artacak"

Altyapı yatırımları için projelendirmelere başladıklarını dile getiren Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, "Özkaynak tesislerinde durum çok da iyi değil. Hemen toparlamamız gerekiyor. Sporcularımız çok iyi, çocuklarımız pırıl pırıl. Ama düzeltilmesi gereken baştan yapılması gereken işler var. Hedeflerimiz doğrultusunda hepsini çözeceğiz. Tesislerimizi yenileyeceğiz. Özkaynak için yatırımlarımız arttıracağız" diye konuştu.

"Beşiktaş hani halkın takımıydı?"

Kulübe başkanlık yapan her ismin kulübün faaliyetlerinde yer almasını isteyen Hasan Arat, "Bu kürsüden insanlara seslenirken aşçı, uşak, bilmem ne diye söylemek çok ayıp. Bu insanların ismi yok mu? Türkiye'de emekçi arkadaşlara bu şekilde mi muamele edilecek. Beşiktaş camiasında bu işler böyle mi yürüyor. Beşiktaş hani halkın takımıydı? Ayrıca geçmiş geçmişte kalmıştır. Ben Beşiktaş'a başkanlık yapan herkesi buraya davet ediyorum. Öyle bu kulübe başkanlık yaptıktan sonra gelmemezlik, divanlarımıza ve kongrelerimize katılmamazlık yapmasınlar. Alınları açık bir şekilde gelsinler bu koltuklarda otursunlar" dedi.

Kulüp üyeliklerini gözden geçireceğiz diye vurgulayan Başkan Arat, "Usulsüz bir şekilde kongre üyelik ücretini kaç kat arttırdılar. Bu acele ile alınmış ve seçim kargaşasında oylama yapılan bir durum. Kongre üyesi sayısını arttıracağız diyoruz. Gençleri, gerçek Beşiktaşlıları kucaklayalım diyoruz. Bu insanlar, gençler, öğrenciler bu parayı nasıl ödeyecek. Biz bunu da çözeceğiz. Gerekirse bir banka aracılığıyla bu gerekli altyapıyı oluşturup taksitlendirme ile kolaylık sağlayacağız. Gelecek yeni yılın tüm ülkemize ve Beşiktaş'ımıza hayırlı olmasını diliyorum" diyerek sözlerini tamamladı.