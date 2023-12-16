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Hasan Arat: Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın - Son Dakika
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Hasan Arat: Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın

Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, camia olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmaya devam etmeleri gerektiğini söyleyerek, ara transferde gerekli takviyeleri yapacaklarını ifade etti. Arat ayrıca, Beşiktaş taraftarına umut verdi ve kulübün 100. yıl formasının yakında tanıtılacağını duyurdu.

Hasan Arat: Beşiktaş taraftarı umutsuz olmasın
16.12.2023 - 23:17,  Güncelleme: 23:23
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- Beşiktaş Divan Kurulu Toplantısı başladı

İSTANBUL - Beşiktaş 2023 Yılı 3. Olağan Divan Kurulu Toplantısı başladı.

Beşiktaş Kulübü'nün Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı Anadolu Oditoryumu'nda yapılan 2023 yılı 3. olağan divan kurulu toplantısında Başkan Hasan Arat ve yönetim kurulu tam kadro olarak hazır bulundu. Toplantı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Toplantıda siyah-beyazlı kulübün yeni Başkanı Hasan Arat ve yönetim kurulunun planladığı faaliyet raporu sunulacak.

Kaynak: İHA
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